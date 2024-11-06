Apple, Endonezya'daki iPhone 16 yasağını kaldırmak için harekete geçti

Haber Merkezi

Apple, Endonezya hükümetinin yerel üretim şartını yerine getirmediği için iPhone 16 ve Watch 10 serilerinin satışının yasaklanmasıyla sarsılmıştı.

Şirketler, Endonezya'da ürün satabilmek için içeriklerinin yüzde 40'ının yerel kaynaklardan sağlandığını kanıtlamak zorunda.

Bu yasağın ardından Apple, sorunu çözmek ve pazardaki yerini korumak için yeni bir plan geliştirdi.

BANDUNG'DA YENİ FABRİKA KURULUYOR

Apple, Endonezya'nın Bandung şehrinde yeni bir fabrika kurmak için 10 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Apple'ın yerel ortağı Yageo Corp ile birlikte kurulacak tesis, Apple ürünlerinde kullanılacak parçaların ve aksesuarların üretimini gerçekleştirecek.

Bu sayede Apple, Endonezya hükümetinin yüzde 40 yerel içerik şartını karşılamayı hedefliyor.

APPLE, YASAĞIN KALDIRILMASINI BEKLİYOR

Apple, yatırım teklifini Endonezya Sanayi Bakanlığı'na sundu ve iPhone 16 ve Watch 10 serilerine getirilen yasağın kaldırılmasını talep etti.

Şirket, yeni fabrika ile Endonezya'daki uzun vadeli hedeflerini ve yerel üretime verdiği önemi göstermeyi amaçlıyor.

GOOGLE DA AYNI SORUNLA KARŞI KARŞIYA

Apple, Endonezya'da bu tür bir sorunla karşılaşan tek teknoloji devi değil. Google da Pixel 9 serisi için benzer bir yasakla karşı karşıya kaldı.

Google da yüzde 40 yerel içerik şartını yerine getiremediği için Pixel 9 serisinin satışları durduruldu.