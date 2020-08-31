Apple, Epic Games'in App Store geliştirici hesabını kapattı. iPhone kullanıcıları, Fortnite'ı ve diğer Epic Games oyunlarını artık App Store üzerinden indiremeyecek.

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından Fortnite, geçtiğimiz günlerde hem Google Play Store'dan hem de App Store'dan kaldırılmış ve Epic Games ile Apple karşı karşıya gelmişti.

Epic Games, yeni güncelleme ile oyuna kendi ödeme sistemini eklemiş ve oyun için satın alımları daha uygun fiyata sunmuştu.

APPLE KARŞI ÇIKTI

App Store kurallarına göre geliştiriciler, mobil uygulamalarında Apple'ın uygulama içi ödeme sistemini kullanmak zorunda. Çünkü Apple, bu ödeme yöntemlerinden yüzde 30'a kadar kesinti yapıyor.

Epic Games ise, oyuna eklediği kendi ödeme sistemi ile bu kesintilerden kurtulmayı amaçladı, ancak bu adım Fortnite'ın App Store'dan kaldırılmasına neden oldu.

APPLE, EPIC GAMES'İN GELİŞTİRİCİ HESABINI DA KAPATTI

Apple ile Çinli şirket arasındaki kavga her geçen gün büyümeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden bir açıklama yayınlayan Epic, şirketin tüm Apple geliştirici hesaplarının kapatılacağını açıklamıştı.

Beklenen gün geldi ve Apple, Epic Games'in geliştirici hesabını resmen kapattı ve iOS geliştirici araçlarına olan erişimini kesti.

Daha önce Epic Games'in oyunlarını indirmiş olan oyuncular, herhangi bir sorun yaşamadan oyunları oynamaya devam edebilecek. Ancak oyunları yeniden indirmek imkansız olacak.

Daha önce Fortnite'ı kaldırdığı için Apple'a dava açan Epic, şimdi de geliştirici hesabını kapattığı için Apple'ı mahkemeye verecek.

Apple; Epic Games Apple'ın ödeme sistemini atlattığı oyun içi satın alma kısmını kaldırırsa Fortnite'ı yeniden App Store'da yayınlayacağını söylüyor.

İki şirket arasındaki bu gerilimin önümüzdeki günlerde daha da tırmanması bekleniyor.