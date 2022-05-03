Apple, eski uygulamalar konusunda geri adım attı

Uzun bir süredir güncelleme almamış olan uygulamaları App Store'dan kaldırma kararı alan ve tepki çeken Apple, şartlarında değişikliğe gitti.

Apple, App Store’da yer alan ve uzun bir süredir herhangi bir güncelleme almamış olan uygulamaları mağazadan kaldırma kararı almıştı.

Apple, uzun bir süredir güncellenmemiş uygulamaları App Store'dan kaldıracağı konusunda geliştiricileri uyarmış ve 1 aylık süre tanımıştı.

Öte yandan, çok fazla güncelleme gerektirmeyen tam oyunlar veya klavye gibi uygulamalar da App Store'dan kaldırılmıştı.

Bunun dışında pek çok geliştirici de herhangi bir güncelleme gerektirmediği için güncellenmemiş oyun ve uygulamalarının, güncelleme yapmaya vakitleri olmadan App Store’dan kaldırıldığını söyleyerek Apple'a sitem etti.

Apple geri adım attı

Apple, bazı eski uygulamaların neden kaldırılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıklayan yeni bir gönderi yayınladı ve geliştiricilere uygulamalarını güncellemeleri için daha fazla zaman verdiğini duyurdu.

Şirket duyuruda, yalnızca uygulamaları üç yıl içinde güncellenmemiş geliştiricilere ve uygulamaları "12 aylık bir süre boyunca hiç indirilmemiş veya çok az sayıda indirilmiş" geliştiricilere kaldırma bildirimleri göndereceğini açıkladı.

Apple, artık uygulamalarını güncellemeleri için geliştiricilere 90 güne kadar süre veriyor.