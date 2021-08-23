Apple, eylülde 3 farklı etkinlik planlıyor

Apple, ürün lansmanlarını aylara yayma stratejisini değiştiriyor. ABD'li şirket, önümüzdeki ay üç farklı etkinlikle karşımıza çıkacak.

ABD'li teknoloji devi Apple, merakla beklenen iPhone 13 modellerini önümüzdeki eylül ayının ortalarında tanıtmayı planlıyor.

Gelen bilgilere göre şirket, iPhone 13 tanıtım etkinliğinden farklı olarak iki yeni lansmanla daha karşımıza çıkacak.

Tayvan'ın önde gelen gazetelerinden biri olan DigiTimes'a göre; etkinlikleri eylül, ekim ve kasım aylarına yayma stratejisini değiştirecek Apple, tüm duyurularını eylülde yapacak.

ETKİNLİKLERDE NELER TANITILACAK

DigiTimes'a bilgi veren kaynaklara göre etkinliklerden birinde 9. nesil iPad, iPad mini 6 ve AirPods 3 tanıtılacak.

Diğer etkinlikte ise iPhone 13 serisi akıllı telefonlar ve Apple Watch Series 7'nin duyurusu yapılacak.

Apple'ın üçüncü etkinliğinde ise 14 ve 16 inçlik MacBook Pro dizüstü bilgisayarların tanıtılması bekleniyor. Öte yandan, tüm bu etkinliklerin hangi sırayla gerçekleştirileceği bilinmiyor.