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    Apple, Facetime ve iMessage sorunlarını çözdü

    Apple, dün yaşanan Facetime ve iMessage kesintilerinin çözüldüğünü ve hizmetlerinin normale döndüğünü açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 11:25
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    Apple, Facetime ve iMessage sorunlarını çözdü

    ABD merkezli teknoloji devi Apple, yaptığı açıklamada iMessage hizmetinde ve görüntülü arama uygulaması FaceTime'da kısa bir kesintiye neden olan sorunların çözüldüğünü söyledi.

    Kullanıcılar daha önce iMessage'da kısa mesaj gönderememekten şikayet ediyordu.

    #imessagedown (iMessage çöktü) etiketiyle sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da 30 binden fazla tweet ve kesinti hakkında mesaj atarak etiketi trendlere soktu.

    FaceTime uygulamasında da sorunlar vardı

    Benzer şekilde FaceTime kullanıcıları da görüntülü arama yapmakla ilgili bazı sorunlar bildiriyordu.

    Kesinti izleme web sitesi Downdetector'a göre iki binden fazla kullanıcı, uygulamada mesaj göndermeyle ilgili sorunlar bildirdi.

    Dün erken saatlerde WhatsApp da benzer kesintilerle gündeme gelmiş, ardından Meta sorunların çözüldüğünü açıklamıştı.

    imessage facetime


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