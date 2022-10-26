Apple, Facetime ve iMessage sorunlarını çözdü

Apple, dün yaşanan Facetime ve iMessage kesintilerinin çözüldüğünü ve hizmetlerinin normale döndüğünü açıkladı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yaptığı açıklamada iMessage hizmetinde ve görüntülü arama uygulaması FaceTime'da kısa bir kesintiye neden olan sorunların çözüldüğünü söyledi.

Kullanıcılar daha önce iMessage'da kısa mesaj gönderememekten şikayet ediyordu.

#imessagedown (iMessage çöktü) etiketiyle sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da 30 binden fazla tweet ve kesinti hakkında mesaj atarak etiketi trendlere soktu.

FaceTime uygulamasında da sorunlar vardı

Benzer şekilde FaceTime kullanıcıları da görüntülü arama yapmakla ilgili bazı sorunlar bildiriyordu.

Kesinti izleme web sitesi Downdetector'a göre iki binden fazla kullanıcı, uygulamada mesaj göndermeyle ilgili sorunlar bildirdi.

Dün erken saatlerde WhatsApp da benzer kesintilerle gündeme gelmiş, ardından Meta sorunların çözüldüğünü açıklamıştı.