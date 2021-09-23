Apple, Fortnite'ı yasaklamaya devam edecek

Epic Games’in CEO’su Tim Sweeney, Apple'ın, Fortnite'ı App Store'dan yasaklamaya devam edeceğini duyurdu.

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından Fortnite, geçtiğimiz yıl hem Google Play Store'dan hem de App Store'dan kaldırılmış ve Epic Games ile Apple karşı karşıya gelmişti.

Epic Games, yeni güncelleme ile oyuna kendi ödeme sistemini entegre ederek, oyun için satın alımları daha uygun fiyata sunmuştu.

Ancak App Store kurallarına göre geliştiriciler, mobil oyunlarında Apple'ın uygulama içi ödeme sistemini kullanmak zorunda. Çünkü Apple, bu ödeme yöntemlerinden yüzde 30'a kadar kesinti yapıyor.

Epic Games ise, oyuna eklediği kendi ödeme sistemini kullanarak Apple'ın kesintilerinden kurtulmak istedi. Ancak bunun sonucunda Apple, Fortnite'ı App Store'dan kaldırdı.

Apple ayrıca, Epic Games'in mahkemeye başvurmasının ardından oyun şirketinin App Store geliştirici hesabını da kapatmıştı.

APPLE, DAVAYI KAYBETTİ

Epic Games'in Apple'a açtığı davada, geçtiğimiz günlerde karar belli olmuş ve Apple suçlu bulunmuştu.

Söz konusu kararda, Apple'ın yüzde 30'a kadar komisyon aldığı uygulama içi satın alma sistemine ek olarak, müşterilere farklı alternatif ödeme yöntemleri sunulmasını engelleyemeyeceği vurgulandı.

FORTNITE HALA APPLE'IN KARA LİSTESİNDE

Davanın Epic Games lehine sonuçlanması, Fortnite'ın yeniden App Store'da yerini alacağı iddialarına neden olmuştu. Ancak beklenen olmadı.

Epic Games’in CEO’su Tim Sweeney, Apple’ın geliştirici hesabını aktif hale getirmeyi reddettiğini söyledi.

Apple ise, dava tamamen sona erene kadar Fortnite’ın App Store’a geri dönmeyeceğini söyledi. Bu da yaklaşık 5 yıl kadar sürebilir.