Apple, Fransa'da iPhone 12 modellerinin kutusuna mecburen kulaklık yerleştirdi

Apple, iPhone 12 modellerinin kutusundan 5W'lık şarj cihazını ve kulaklık modelini kaldırdı. Ancak şirket, Fransa'daki yasalar gereği bu kararı uygulayamayacak.

Apple'ın koronavirüs nedeniyle ekim ayına ertelemek zorunda kaldığı iPhone 12 tanıtım etkinliği, 13 Ekim'de gerçekleşti.

Apple, etkinlik sırasında iPhone 12, Mini, Pro ve Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıttı. Ancak ABD'li şirket, yeni aldığı bir karar nedeniyle telefonların kutusundan şarj cihazını ve kulaklığını kaldırdı.

FRANSA'DAKİ YASALARA GÖRE KULAKLIK ZORUNLU

Fransız hukukunda yer alan “eller serbest kitleri” ve 14 yaşından küçük çocukların elektromanyetik radyasyona daha geç maruz kalması için “kulaklıkla kullanım” zorunluluğu, Apple'ın geri adım atmasını sağladı.

Bu nedenle Fransa'da satılan iPhone 12 modellerinin kutusunda EarPods kulaklık yer alacak.

Fransa'daki kurala göre, radyo ekipmanı içeren herhangi bir nesne; kablolu, sağlam ve güvenilir bir kulaklık olmadan ücretli veya ücretsiz olarak satılamıyor.

Ayrıca telefon gibi ürünlerin kutu içeriğinde kablolu kulaklığın kullanımını açık bir şekilde gösteren kullanım kılavuzu da yer almak zorunda. Kurallara uymayan üreticiler ise 75 bin eurodan başlayan cezalara maruz kalabiliyor.