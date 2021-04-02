Apple, güneş enerjisi tesisinde Tesla'nın pillerini kullanacak

Apple’ın ABD’nin Kaliforniya eyaletinde büyük bir güneş enerji tesisi inşa ettiği ve pillerin Elon Musk’ın CEO’su olduğu Tesla’dan satın alınacağı açıklandı.

Günümüzde birçok şirket, daha temiz bir enerji elde etmek için dev yatırımlar yapıyor. Bu şirketlerden biri olan ABD merkezli teknoloji devi Apple, Kaliforniya eyaletinde yeni bir güneş enerjisi çiftliği inşa ediyor.

Apple'dan yapılan açıklamada, inşa edilecek olan yeni tesisin daha fazla enerji depolanmasına ve gerektiğinde dağıtılmasına izin vereceği belirtildi.

SAATTE 240 MEGAWATT'LIK ENERJİ

Buna göre, tesis bir gün için 7 bin eve güç sağlamaya yetecek kadar elektriği dağıtabilecek ve saatte 240 megawatt enerji depolayabilecek.

PİLLER TESLA'DAN

Basına sızan haberlere göre Apple, söz konusu enerjiyi depolayabilmek için Tesla'dan satın alacağı lityum-iyon pillerini kullanacak.

Daha çok elektrikli arabaları ile tanınan Tesla, 2019 yılında megapack adlı bataryasını tanıtmış ve bunun büyük ölçekli enerji depolama işlerinde kullanılabileceğini açıklamıştı.

Apple'ın Çevre, Politika ve Sosyal Girişimlerden sorumlu başkan yardımcısı Lisa Jackson, "Tedarikçilerimizin 2030 yılına kadar karbon nötr hale gelmesine yardımcı olmaya kararlıyız ve Almanya, Çin, ABD, Hindistan ve Fransa da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin bize katılmasından heyecan duyuyoruz." dedi.

Apple'ın, Kaliforniya eyaletinde halihazırda 130 megawatt'lık bir güneş enerjisi çiftliği daha bulunuyor.



