Apple, güvenlik araştırmacılarına ücretsiz iPhone verecek

Apple, hackerlara ve güvenlik araştırmacılarına özel olarak üretilen ücretsiz bir iPhone modeli verecek. Şirket, bu sayede güvenlik açıklarını daha kolay tespit edebilecek.

Apple, açık kaynak kodlu Android işletim sisteminin aksine, kendi işletim sistemlerini dışarıya kapatması ile biliniyor.

Yıllardır iOS gibi en güvenilir işletim sistemine sahip olma unvanını korumayı başaran ABD'li şirket, bu sayede siber korsanları engellemeyi başardı. Ancak bu durum, güvenlik araştırmacılarının ortaya çıkan herhangi bir sorunun temel nedenini bulmasını imkansız hale getirdi.

ARAŞTIRMACILARA ÜCRETSİZ ÖZEL iPHONE MODELİ

Apple, güvenlik araştırmacılarına “Güvenlik Araştırma Cihazı (SRD)" isimli özel ve ücretsiz iPhone modelleri verecek. Bu özel iPhone'lar, kök kabuk erişimi sunacak ve araştırmacıların özel komutları çalıştırmasına izin verecek. Böylece uzmanlar, dışarıda satılan iPhone'larda bulamadıkları sistem açıklarını özel iPhone'larda tespit edebilecek.

APPLE'IN BAZI ŞARTLARI VAR

Bedava iPhone sahibi olmak her ne kadar güvenlik araştırmacıları için heyecan verici görünse de Apple'ın bazı kuralları var.

Apple, bu özel telefonların yazılımlarına erişilebildiği için telefonların kişisel olarak kullanılmasına veya taşınmasına izin vermeyecek.

Ayrıca bu telefonlara sahip güvenlik araştırmacıları, buldukları açıkları Apple düzeltene kadar halka açıklayamayacak.

Tüm bu şartları kabul etseniz bile Apple'dan özel iPhone modeli alacağınızın yine garantisi yok. Bunun için Apple Geliştirici Programı'na katılıp daha önce bir güvenlik açığı bulmuş olmanız gerekiyor.

Neredeyse hiç güvenlik kısıtlaması olmayan bu iPhone modellerinin, yanlış kişilerin eline geçerse ne kadar tehlikeli hale geleceğini zaman gösterecek. Ancak Apple, SRD iPhone'ların kaybolsa veya çalınsa bile işletim sistemi güvenliği için bir tehdit oluşturmadığını söylüyor.