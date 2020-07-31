Apple haklı çıktı: Intel yeni çiplerini 2022'ye erteledi

Intel, 7 nanometrelik yeni nesil çip üretiminin 2022’ye kadar ertelendiğini duyurdu. Apple ise, Intel işlemcilerdeki sorunlar nedeniyle kendi işlemcilerini üretme kararı almıştı.

Bildiğiniz gibi Apple, piyasaya sürdüğü iPhone ve iPad modellerinde kendi ürettiği işlemcileri kullanıyor. Ancak şirket, Mac modellerinde genellikle Intel işlemcileri tercih ediyor.

Apple, yeni Mac bilgisayarlarda artık kendi ürettiği çipleri kullanacağını ve çeşitli sorunlar nedeniyle artık Intel işlemcilerden vazgeçtiğini açıklamıştı.

Böylece, şirketin amiral gemisi dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarının işlemcileri için 15 yıllık Intel bağımlılığı da sonlanmıştı.

APPLE HAKLI ÇIKTI: INTEL'İN YENİ İŞLEMCİLERİ ERTELENDİ

Intel, mevcut 10 nanometrelik çipleri satışa çıkarmada yıllardır yaşanan gecikmelerin ardından, bu kez de 7 nanometrelik yeni nesil çip üretiminin 2022’ye kadar ertelendiğini duyurdu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, Intel’in bu ertelemelerle rakiplerine alan açmak gibi bir riske girdiğini söylüyor.

AMD’nin PC’ler ve oyun üniteleri için 7 nanometrelik çiplerin satışına çoktan başladığını düşünürsek, Intel bu konuda rakiplerinin bir hayli gerisinde kalacak.