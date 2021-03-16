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    Apple Haritalar'a gerçek zamanlı kalabalık tespiti geliyor

    Önümüzdeki aylarda çıkması beklenen iOS 14.5 sürümü ile birlikte, Apple Haritalar uygulamasına canlı kalabalık tespiti özelliği gelecek. İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2021 - 10:40
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    Apple Haritalar'a gerçek zamanlı kalabalık tespiti geliyor

    Apple'ın iOS işletim sistemine özel olarak sunduğu Haritalar uygulaması, koronavirüs salgınıyla birlikte ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenecek.

    Önümüzdeki aylarda yayınlanması beklenen iOS 14.5 ile Apple Haritalar uygulamasına birkaç yeni özellik gelecek.

    Bu özelliklerden en dikkat çekici olanı ise gerçek zamanlı kalabalık tespiti özelliği. Bu özellik sayesinde Apple, mekanların canlı ziyaret verilerini toplayarak kullanıcılara bilgi verecek.

    EVDEN ÇIKMADAN MEKANDAKİ KALABALIK ORANI GÖRÜLEBİLECEK

    Örneğin Apple Haritalar uygulamasını açtığınızda ve mekanı seçtiğinizde, gideceğiniz yerin ne kadar kalabalık veya ne kadar boş olduğunu görebileceksiniz. Bu sayede, koronavirüs önlemi olarak yoğunluk yaşanan mekanlardan uzak durabileceksiniz.

    apple maps

    Bununla beraber Apple Haritalar’da işletmeler ve alanlar için günün hangi saatlerinde ne kadar yoğun olduğu konusunda genel bir grafik görülebilecek.

    ABD'li şirket, kullanıcıların canlı konum verilerini anonimleştirerek sunacağını ve herhangi bir gizlilik sorunu olmayacağını söylüyor.

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