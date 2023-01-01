Apple hisseleri son 18 ayın en düşük seviyesinde

Çin'deki iPhone 14 Pro tedarik sorunları ile boğuşan Apple’ın hisseleri, son 18 ayın en düşük seviyesine indi.

Çin’in Zhengzhou kentindeki dünyanın en büyük iPhone üretim üssü olarak bilinen fabrikada tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle iPhone üretiminde aksaklıklar yaşanıyor.

Çin'in uyguladığı sıkı karantina politikaları nedeniyle, iPhone 14 modellerini üretmekte sorunlar yaşayan Apple'ın hisseleri son 18 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Apple, Çin'de üretim yapmak istemiyor

Apple, daha önce de gündeminde olan Çin dışındaki üretim planlarını hızlandırdı. Çin’in koronavirüs ile mücadele için uyguladığı katı politikaların iPhone üretim sürecini etkilemesi nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtiliyor.

Apple, Hindistan ve Vietnam’ın üretimdeki ağırlığını artırmayı planlıyor. Ayrıca şirket, hâlihazırda bazı iPhone modellerini Hindistan ve Brezilya’da üretiyor.

LuxShare ve Inventec’in üretim tesislerinin bulunduğu Vietnam, AirPods ve HomePod’un ana üretim merkezi konumunda.

Çin’deki üretim alt yapısını ve ucuz iş gücünü başka ülkelerde bulmak pek kolay değil. Bu nedenle Apple, üretimi Çin dışına çıkarma planları kapsamında bazı zorluklar yaşayabilir.