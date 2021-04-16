Apple, HomePod ile Apple TV'yi birleştirebilir

Apple, HomePod'u Apple TV'ye entegre ederek daha işlevsel bir ürün haline getirmeyi planlıyor.

ABD'li teknoloji devi Apple, HomePod ile akıllı hoparlör pazarına girse de istediği başarıyı yakalayamadı.

Hem yüksek fiyatı hem de sınırlı işlevselliği nedeniyle popüler bir ürün haline gelemeyen HomePod için Apple'ın yeni planları var. Apple, HomePod akıllı hoparlörünü Apple TV'yle birleştiren yeni bir ürün üzerinde çalışıyor.

KAMERASI DA OLACAK

Önümüzdeki dönemlerde piyasaya sürülecek cihazın, video konferans için bir kamera ve akıllı ev cihazlarını kontrol etme özelliği bulunacağı bildirildi.

Bu sayede kullanıcılar, Apple TV’yi bağladıkları televizyonlarından video konferans görüşmelerine katılabilecek.

Ayrıca cihazda, Apple'ın mevcut ürünlerinde yer alan video ve ses yayınları, oyun oynatma ve Siri desteği gibi fonksiyonellikler de bulunacak.

Strategy Analytics'in araştırmasına göre hem Google hem de Amazon'un sırasıyla Chromecast ve Fire TV cihazları, 2017'den beri Apple TV'yi yenilemeyen Apple'dan daha büyük pazar payına sahip. Bu nedenle Apple, yenilik yaparak rakipleriyle yeniden rekabet etmeyi planlıyor.

Gelen bilgilere göre söz konusu cihaz henüz geliştirme aşamasında. Bu nedenle HomePod gömülü bir Apple TV’nin gelip gelmeyeceği hakkında konuşmak için epey erken.