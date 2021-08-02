Apple, ikinci çeyrekte tablet pazarının lideri oldu

ABD'li teknoloji devi Apple, 2021'in ikinci çeyreğinde 12,9 milyon adet tablet sattı ve bu satışlardan 7,4 milyar dolar gelir elde etti.

Akıllı telefonların günümüzde oldukça gelişmesi ve popüler olması, tablet pazarının kan kaybetmesine neden olmuştu.

Ancak koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar, evden çalışma ve uzaktan eğitim, tabletlere olan ihtiyacı yeniden artırdı.

2021'in ikinci çeyrek verilerine göre Apple, 12,9 milyon tablet satarak açık ara liderlik koltuğunda oturuyor.

ABD'li şirket, bu satışlardan 7,4 milyar dolarlık bir gelir elde etti. Samsung ve Amazon’un toplamda sattığı tablet miktarı ise 12,3 milyonda kaldı.

iPAD'LER OLDUKÇA FAZLA TERCİH EDİLİYOR

iPad modellerinin bu başarısının büyük bir kısmı, sundukları tutarlı kullanıcı deneyiminden kaynaklanıyor.

Kendi işletim sistemine göre uygulamalarını optimize eden Apple, donanım anlamında da kullanıcılara istediğini veriyor.

ABD'li şirket, her ne kadar tablet pazarının lideri olsa da giriş seviyesindeki kullanıcılar, genellikle Android'i tercih ediyor. Çünkü Apple, her ürününde olduğu gibi tabletlerinde de yüksek fiyat politikası uyguluyor.