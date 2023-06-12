Apple ile Huawei arasında Vision Pro anlaşmazlığı Apple'ın yeni tanıttığı sanal gerçeklik başlığı Vision Pro'nun adı, Huawei'in bir ürünüyle benzerlik taşıyor.

ensonhaber.com

Son zamanlarda metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi hızlı bir şekilde artıyor.

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıttı.

Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, 3 bin 500 dolara satışa çıkacak.

İsim hakkı Huawei'ye ait

Vision Pro'nun adı, Huawei'in marka hakkı iddiası nedeniyle tartışma konusu oldu. Apple, bu ismi kullanmak için Çin'de başvuru yapsa da reddedildi. Çünkü bir başka teknoloji şirketi Huawei, yıllar önce "Vision Pro" ismini Çin'de tescil ettirmişti.

Huawei daha önce Vision Glass ve Huawei Vision akıllı ekran serisi olmak üzere "Vision" markalı iki ürün piyasaya sürdü.

Apple'ın Vision Pro adını kullanmaya devam edip etmeyeceği henüz belli değil. Şirket, Çin'deki karara itiraz edebilir veya Çin pazarı için farklı bir isim tercih edebilir.