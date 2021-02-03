Apple ile Kia arasında 3.6 milyar dolarlık otomobil anlaşması

Apple ile Kia arasında 3.6 milyar dolarlık otomobil anlaşması

Teknoloji devi Apple'ın, elektrikli otomobil üretimi için Kia Motors ile anlaşma imzalamaya çok yakın olduğu belirtiliyor. İşte iki şirket arasındaki anlaşmanın detayları...

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2024 yılında kendi sürücüsüz otomobiliyle karşımıza çıkacak.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'den yapılan açıklamada, iki şirketin şu anda görüştüğü, ancak görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu bilgisine yer verilmişti.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde ise Hyundai yöneticilerinin, Apple ile ortak araç geliştirmeye pek de gönüllü olmadıklarından bahsetmiştik.

APPLE, KIA İLE ANLAŞMAK ÜZERE

Güney Kore basınında yer alan haberlere göre Hyundai bünyesinde yer alan Kia ile Apple,, 17 Şubat'ta elektrikli otomobil üretimi konusunda bir anlaşma imzalayabilir.

İki şirket arasında imzalanacak dev anlaşmanın mali detaylarıyla ilgili bazı detaylar da ortaya çıkmış durumda. Apple'ın üretim ortaklığı konusunda Kia'ya 3.6 milyar dolar yatırım yapacağı belirtiliyor.

Sözleşme detaylarına göre Kia, 2024'ten itibaren ABD'deki bir fabrikasında Apple için yılda en az 100 bin adet elektrikli otomobil üretecek. Daha sonra bu kapasite 400 bine yükselecek.

Söylentilerin basına yansımasının ardından Kia hisseleri yüzde 14,5 değer kazandı. Ancak şu anda iki şirketten de resmi bir açıklama gelmedi.

Şimdiye kadar yalnızca kendi markaları için üretim yapan Hyundai ise, Apple ile ortak araç geliştirmeye pek yanaşmamıştı.