Apple, iOS 14 güncellemesini iPhone'lar için bu akşam kullanıma sunacak: İşte iOS 14 ile ilgili tüm bilgiler

Apple, iOS 14 güncellemesini iPhone'lar için bu akşam kullanıma sunacak: İşte iOS 14 ile ilgili tüm bilgiler

Apple, uyumlu iPhone modelleri için iOS 14 güncellemesini bu akşam TSİ 20.00'de kullanıma sunacak. İşte iOS 14 güncellemesi hakkında tüm detaylar...

Apple'ın koronavirüs nedeniyle 22 Haziran'a ertelediği geliştiriciler konferansında, merakla beklenen iOS 14 sürümünü resmen tanıtmıştı.

Apple, destekleyen iPhone modelleri için iOS 14 güncellemesini bu akşam tüm dünyada aynı anda yayınlayacak.

iOS 14, BU AKŞAM 20.00'DE ÜLKEMİZDE KULLANIMA SUNULACAK

Apple'dan yapılan açıklamaya göre iOS 14, Türkiye’deki iPhone kullanıcılarına saat 20.00'den itibaren dağıtılmaya başlanacak.

Güncelleme telefonunuza ulaştığında gelen bildirime tıklayarak veya Ayarlar menüsünden yazılım güncelleştirme seçeneğini kullanarak iOS 14'e kavuşabileceksiniz.

iOS 14'ün toplam indirme boyutunun yaklaşık 2.8GB olacağı tahmin ediliyor. Güncelleme ile iPhone'lara gelecek yenilikler ise şu şekilde:

ANA EKRAN WIDGET'LARI

Aslına bakacak olursak, widget özelliği yıllardır android telefonlarda kullanılıyor. Apple ise genellikle sade bir ana ekran benimsediğinden bu özelliğe izin vermiyordu. Ancak iOS 14 ile birlikte widget'lar artık iPhone'lara da geliyor.

Widget kütüphanesindeki widget'ları ana ekrana ekleyerek, ekranı istediğiniz gibi kişiselleştirebileceksiniz.

UYGULAMA KÜTÜPHANESİ

Apple, sayfalarca uygulama kullanan kullanıcıların yaşadığı sorunu çözebilmek için uygulama kütüphanesi özelliğini iOS 14'e ekledi.

Android telefonlardaki uygulama çekmecesine benzeyen bu özellik sayesinde kullanıcılar, sıklıkla kullandıkları uygulamaları kategorilere ayırabilecek ve iPhone'ların ana ekranını daha sade bir şekilde kullanabilecek.

RESİM İÇİNDE RESİM (PICTURE IN PICTURE)

iOS 14 ile iPhone'lara gelecek bir diğer özellik ise android telefonlardan hatırlayacağınız resim içinde resim özelliği.

Bu özellik sayesinde izlediğiniz videoları, kullandığınız uygulamanın üzerine getirebilir ve uygulama içindeyken küçük ekranda videonuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Ayrıca tek bir dokunuşla videonuzun boyutunu ayarlayabilirsiniz.

YENİ SIRI GÖRÜNÜMÜ

iOS 14 ile birlikte Siri yeni bir görünüme kavuşuyor. Siri'yi etkinleştirdiğinizde, tamamen ekranı kaplamak yerine alt tarafta animasyonlu bir simgeyle karşımıza çıkıyor.

Ayrıca Siri'ye bir soru yönelttiğinizde cevap olarak ekranın üst tarafında küçük bir widget beliriyor. Bu sayede Siri'yi kullanırken diğer uygulamalarda gezinmeye devam edebiliyorsunuz.

POP-UP GELEN ARAMALAR EKRANI

Siri'ye benzer bir şekilde, gelen telefon aramaları ve FaceTime aramaları da tüm ekranı ele geçirmek yerine daha az rahatsız edici yeni bir pop-up penceresi ile ekranın üst kısmında belirecek.

YENİ ÇEVİRİ UYGULAMASI

Apple, iOS 14'e tıpkı Google Çeviri gibi yeni bir çeviri uygulaması ekledi. Uygulama, kullanıcıların yazılı ve sesli mesajlarını 11 dile çevirerek gönderebiliyor. Tamamen internetsiz bir şekilde çalışacak uygulama, 11 farklı dilde çeviri yapabilecek.

Destekleyen diller: İngilizce, Mandarin Çincesi, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Arapça, Portekizce ve Rusça.

YENİ MESAJLAR UYGULAMASI

iOS 14 ile birlikte Mesajlar da yeni özellikler kazanıyor. iOS 14'te, en sevdiğiniz arkadaşlarınızla veya grup sohbetlerinizle kolayca konuşmak için önemli kişileri ve sohbetleri Mesajlar uygulamasının üst kısmına sabitleyebilirsiniz.

Ayrıca uygulama, uygun bir yüz maskesi ve yaş seçenekleri gibi özelleştirilebilir pek çok memoji aksesuarı barındırıyor.

YENİ APPLE HARİTALAR

iOS 14 ile birlikte Apple Haritalar uygulaması da yenilendi. Yeni yerler keşfetmek isteyen kullanıcılara Zagat ve AllTrails gibi şirketlerden rehber sunacak uygulama, işlemlerinizi daha kolay yapabilmeniz için basit bir arayüze kavuştu.

Ayrıca New York, Los Angeles, San Francisco, Şangay ve Pekin gibi bölgelerde yaşayan kullanıcılar, Haritalar uygulamasından bisiklet yolu tariflerini görebilecek.

iOS 14 ALACAK iPHONE MODELLERİ

iOS 14'ün tanıtılması ile birlikte güncellemeyi alacak iPhone modelleri de belli oldu. Bu konuda kullanıcıları üzmeyen Apple, iOS 13 kullanan bütün iPhone'ların iOS 14'ü de kullanabileceğinin müjdesini verdi.

iOS 14 alacak iPhone modelleri şu şekilde:

iPhone SE (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (2016)

iPod touch (7’nci nesil)

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