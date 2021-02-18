Apple, iOS 14.5 güncellemesi ile 217 yeni emoji getiriyor

Apple, iOS 14.5 güncellemesi ile iPhone modellerine 217 adet yeni getirecek. Yeni emojilerin çoğunluğu ise cinsiyet ve ten rengiyle ilgili.

Duygularımızı ifade etmek için mesajlaşırken sık sık kullandığımız emojiler, neredeyse farklı bir dil haline geldi.

Her geçen gün artan sayılarıyla hemen hemen her duygu ve düşünceyi ifade eden emojilere, iOS 14.5 güncellemesi ile birlikte yenileri eklenecek. Söz konusu güncelleme, iPhone'lara 217 yeni emoji getirecek.

Yeni getirilecek emojilerin çoğunlukla ten rengi ve cinsiyetle alakalı olduğu öğrenildi. Emojiler arasında kirli sakallı erkek ve kadın emojilerinin yanı sıra, homoseksüel çiftler için de emojilerin güncellendiği ifade edildi. Yeni emojiler arasında koronavirüs salgınına dikkat çekmek için aşı da yer aldı.

MEVCUT EMOJİLER DE YENİLENİYOR

Apple, yeni güncelleme ile birlitke bazı emojilerde de değişikliğe gidecek. Örneğin klasikleşmiş kulaklık emojisinin yerini, geçtiğimiz aylarda tanıtılan AirPods Max görseli alacak.

İşte yeni ve yenilenmiş emojilerden bazıları: