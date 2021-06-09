- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- Apple, iOS 15'i tanıttı: Hangi iPhone'lar iOS15 güncellemesi alacak?
Apple, iOS 15'i tanıttı: Hangi iPhone'lar iOS15 güncellemesi alacak?
- Haber Merkezi
- 09.06.2021 - 13:12
- Güncelleme : 09.06.2021 - 13:20
Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC)'nda iOS 15 güncellemesi tanıtıldı.
iPhone'lara gelecek yeniliklerden bahseden teknoloji devi Apple, aynı zamanda yeni sürümün kullanılabileceği tüm iPhone modellerini duyurdu.
iOS 15 önizleme beta sürümü, artık Apple Geliştirici Programı üyeleri tarafından indirilebiliyor. Güncellemenin herkese açık beta sürümü de önümüzdeki ay kullanıcılara sunulacak. iOS 15'in kararlı tam sürümü ise 2021 sonbaharında iPhone 13 serisi ile birlikte dağıtılmaya başlanacak.
Güncellemeyi alacak iPhone modelleri hakkında iOS 14 alan bazı modellerin iOS 15'e yükseltilmeyeceği iddia edilmişti. Ancak bir sürpriz yapan Apple, iOS 14 alan tüm iPhone'ların iOS 15'e güncelleneceğini açıkladı.
Peki iOS 15 hangi iPhone modellerinde çalışacak? İşte detaylar...
iOS 15 ALACAK iPHONE MODELLERİ
Apple'ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri şu şekilde:
- iPhone 12 serisindeki tüm modeller
- iPhone 11 serisindeki tüm modeller
- iPhone XS,
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone SE 2 2020
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
iPADOS GÜNCELLEMESİ ALACAK iPAD MODELLERİ
- iPad Pro 12.9 (4. nesil)
- iPad Pro 11 (2. nesil)
- iPad Pro 12.9 (3. nesil)
- iPad Pro 11 (1. nesil)
- iPad Pro 12.9 (2. nesil)
- iPad Pro 12.9 (1. nesil)
- iPad Pro 10.5
- iPad Pro 9.7
- iPad (8. nesil)
- iPad (7. nesil)
- iPad (6. nesil)
- iPad (5. nesil)
- iPad mini (4. ve 5. nesil)
- iPad Air (4. nesil)
- iPad Air (3. nesil)
- iPad Air (2. nesil)