Apple, iOS 15'i tanıttı: Hangi iPhone'lar iOS15 güncellemesi alacak?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) kapsamında iOS 15 güncellemesi tanıtıldı. Peki iOS 15 hangi iPhone modellerinde çalışacak?

Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC)'nda iOS 15 güncellemesi tanıtıldı.

iPhone'lara gelecek yeniliklerden bahseden teknoloji devi Apple, aynı zamanda yeni sürümün kullanılabileceği tüm iPhone modellerini duyurdu.

iOS 15 önizleme beta sürümü, artık Apple Geliştirici Programı üyeleri tarafından indirilebiliyor. Güncellemenin herkese açık beta sürümü de önümüzdeki ay kullanıcılara sunulacak. iOS 15'in kararlı tam sürümü ise 2021 sonbaharında iPhone 13 serisi ile birlikte dağıtılmaya başlanacak.

Güncellemeyi alacak iPhone modelleri hakkında iOS 14 alan bazı modellerin iOS 15'e yükseltilmeyeceği iddia edilmişti. Ancak bir sürpriz yapan Apple, iOS 14 alan tüm iPhone'ların iOS 15'e güncelleneceğini açıkladı.

Peki iOS 15 hangi iPhone modellerinde çalışacak? İşte detaylar...

iOS 15 ALACAK iPHONE MODELLERİ

Apple'ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri şu şekilde:

iPhone 12 serisindeki tüm modeller

iPhone 11 serisindeki tüm modeller

iPhone XS,

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE 2 2020

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPADOS GÜNCELLEMESİ ALACAK iPAD MODELLERİ