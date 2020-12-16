Apple, iPhone 12 mini satışlarından memnun değil

iPhone 12 ile benzer donanım özelliklerine sahip olmasına rağmen daha küçük ekranla gelen iPhone 12 mini, iPhone SE 2020 modelinin gölgesinde kaldı.

Apple'ın ekim ayında tanıttığı iPhone 12 serisinin en uygun fiyatlı modeli olan iPhone 12 mini, 10 bin liradan başlayan fiyatlarla 23 Aralık'ta Türkiye'de satışa çıkacak.

Apple, iPhone 12 ile benzer donanım özelliklerine sahip iPhone 12 mini modeline oldukça güveniyordu. Ancak ilk gelen bilgilere göre tüketiciler, telefona beklenen ilgiyi göstermedi.

ABD’de 3 büyük operatörün satışlarına bakıldığında, iPhone 12 mini yüzde 4-5 gibi bir paya sahip. iPhone 12 ise yüzde 24-33 aralığında yoluna devam ediyor.

KÜÇÜK EKRAN TERCİH EDİLMEDİ

Özellikle telefonun küçük ekrana sahip olması ve bu segmentte iPhone SE 2020 modelinin de yer alması, tüketicilerin mini modeline ilgi göstermemesine neden oluyor.





iPhone 12 serisi yaklaşık 2 aydır satışta olduğu için geniş bir araştırma yapmak mümkün değil. Bu nedenle net satış rakamları gelecek yılın ilk aylarından itibaren ortaya çıkacak.

Öte yandan Apple'ın iPhone 13 ile birlikte tek bir ekran boyutu üzerinde çalıştığı bilgisi de var. Bu da Apple'ın küçük ekranlı iPhone macarasının pek de istediği gibi gitmediğini gösteriyor.