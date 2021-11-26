Apple, iPhone 12 modellerini geri toplayabilir

Apple, son zamanlarda yeniden ortaya çıkan iPhone 12 ses kartı sorunu nedeniyle modelleri piyasadan toplayabileceğini açıkladı.

Bu yılın ağustos ayında, bazı iPhone 12 ve 12 Pro modellerinin ses kartlarında sorun olduğu ortaya çıkmıştı.

O zamanlar çok az sayıda telefonda ortaya çıkan bu sorun, şimdilerde yeniden gündeme geldi.

Belirli bir parti üründe görülen ve cihazlardaki ses kartının doğru çalışmamasıyla alakalı olan bu sıkıntı, Orta Doğu bölgesindeki cihazlarda daha sık görülmeye başladı.

SORUN NASIL ORTAYA ÇIKIYOR

Sorunu yaşayan kullanıcılar, arama sırasında telefonun dahili mikrofonunun çalışmadığını söylüyor.

Apple yetkilileri ise bu sorunu yaşayan kullanıcıların Apple’ın sitesinde yer alan destek bölümünü kullanarak kendileriyle iletişime geçmeleri gerektiğini belirtiyor.

iPHONE 12'LER GERİ TOPLATILABİLİR

Telefonlarında sorun yaşayan kullanıcıların ses kartı tamir ve değişimlerinin tamamen ücretsiz yapılacağını ve kullanıcıların hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğini açıklayan Apple, sorunun büyümesi halinde telefonları geri toplayabileceğini belirtti.

Öte yandan, 1 milyona yakın iPhone 12 ve 12 Pro’nun bu sorunlardan etkilendiği düşünülüyor.