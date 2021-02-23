Apple, iPhone 12 satışları sayesinde 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşabilir

Analistlere göre Apple, iPhone 12 satışları sayesinde 2021 yılı bitmeden 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşacak.

Apple, her ne kadar ekim ayında tanıttığı iPhone 12 serisinin en uygun fiyatlı modeli olan iPhone 12 mini'den beklenen satışları elde edemese de serinin diğer modelleri oldukça iyi satış rakamlarına ulaştı.

Analistlere göre, şu anda 2 trilyon dolardan fazla güncel piyasa değerine sahip Apple, yıl sonuna kadar 3 trilyon doları aşan piyasa değerine ulaşacak. Bu hedefe ulaşılmasındaki en büyük pay ise Asya pazarındaki iPhone 12 satışları olacak.

YENİ SATIŞ REKORU KIRILABİLİR

Wedbush analistlerine göre talepteki artış devam ederse Apple, 240 milyon adetten fazla satış rakamına ulaşabilir. Bu da 2015'te gerçekleştirilen 231 milyon adetlik satış rekorunun kırılacağı anlamına geliyor.

Son çeyrek verileri göre 15,76 milyar dolar ile iPhone satışlarından sonra şirkete en fazla para kazandıran birim "Servisler" oldu. Bu nedenle Apple'ın sürekli olarak değer kazanmasında, iPhone satışlarının yanı sıra yan birimlerin de payı büyük.