Apple, iPhone 13 ekranlaır için Samsung'un kapısını çaldı

Gelen bilgilere göre Apple, iPhone 13 modellerinde kullanacağı 120Hz yenileme hızına sahip ekranlar için Samsung ile anlaştı.

Apple'ın eylül ayında tanıtmaya hazırlandığı iPhone 13 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Günümüzde birçok Android telefon en düşük 60Hz yenileme hızına sahipken, bazı modellerde bu rakam 120Hz'e kadar çıkabiliyor. Ancak Apple, geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone 12 modellerinde bile hala 60Hz yenileme hızına sahip ekranlar kullanıyordu.

ABD'li şirket, yeni iPhone 13 modellerinde 120Hz ekranlar kullanarak bu duruma bir son verecek.

iPHONE 13 EKRANLARI SAMSUNG'DAN

Gelen bilgilere göre Apple, yeni iPhone'larda kullanılacak 120 Hz LTPO OLED ekran panelleri için Samsung ile anlaştı ve ilk teslimatları aldı.

Dünya genelindeki OLED ekran pazarının büyük bir bölümü Samsung'un elinde bulunuyor. Samsung haricinde bir diğer Güney Koreli şirket LG ikinci sırada yer alırken, Çinli BOE ise 3. sırada bulunuyor.



Apple, kısa bir süre önce yeni nesil iPhone modellerinin ekranı için BOE ile bazı görüşmelerde bulunmuş, ancak ABD'li şirket beklenen kaliteyi bulamadığı için yeniden Samsung'a yönelmişti.

LTPO OLED EKRAN NEDİR

Yeni nesil amiral gemisi telefonların favori ekranı olan 120 Hz LTPO OLED ekranın en büyük özelliği, ekran yenileme hızının dinamik olarak değişebilmesi.

Bu da sürekli olarak 120Hz yenileme hızı sunan ekranlara oranla daha az güç tüketiyor. <>Apple dahil birçok akıllı telefon üreticisi, enerji tasarrufunun fazla olması nedeniyle LTPO OLED ekranları tercih ediyor.

Apple'ın Samsung'dan ayda 30 bin panel garantisi aldığı zaman içerisinde bu sayının 70 bine kadar çıkabileceği ifade edildi.