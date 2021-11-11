Apple, iPhone 13 Face ID sorunu hakkında açıklama yaptı

iPhone 13'te ekran değişimine dayalı olarak bozulan Face ID, Apple'ın da gündeminde. Şirket, tepkiler nedeniyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

ABD'li teknoloji şirketi Apple, geçtiğimiz eylül ayında merakla beklenen iPhone 13 modellerini görücüye çıkarmıştı.

Telefonlar, performans olarak her ne kadar beklentileri karşılasa da tamir edilebilirlik söz konusu olduğunda Apple'a eleştiriler var.

EKRAN DEĞİŞİNCE FACE ID ÇALIŞMIYOR

Kısa bir süre önce iPhone 13'ü parçalarına ayıran ve tamir edilebilirlik noktasındaki bilgilerini paylaşan iFixit, telefonların ekranı değiştirildiğinde Face ID'nin çalışmadığını tespit etti.

APPLE'DAN AÇIKLAMA

Apple, sorunun farkında olduklarını ve yakında yayınlayacakları bir yazılım güncellemesiyle birlikte bu sorunu ortadan kaldıracaklarını belirtti.

Ancak yazılım güncellemesinin ne zaman iPhone 13 sahiplerine sunulacağı konusunda net bir bilgi yok.

Şu an Face ID sorunlarının yaşanmaya devam ettiğini düşünürsek, Apple'ın bunun önüne nasıl geçeceği ve bu sorunu yaşayanlara nasıl bir telafi önerisinde bulunacağı merak konusu.