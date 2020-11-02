Apple, iPhone 13 modellerinden şarj girişini kaldırabilir

Apple'ın, iPhone 13 modellerinde tamamen kablosuz şarj teknolojisine geçiş yapabileceği ve şarj girişini kaldırabileceği söyleniyor.

Apple, geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte merakla beklenen iPhone 12 modellerini görücüye çıkarmıştı.

Ancak telefonların fiyatını düşürebilmek için kutuya şarj adaptörü yerleştirmeyen Apple, oldukça tepki çekmişti. Görünüşe göre ABD'li şirket, gelecek yıl tanıtacağı iPhone 13 modelleriyle de tepkilerin odağında olacak.

ŞARJ GİRİŞİ KALKABİLİR

Analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, 2021 yılında hiçbir şarj girişine sahip olmayan iPhone 13 modellerini piyasaya sürecek. Böylece kullanıcılar, kablosuz şarj cihazları satın almak zorunda kalacak.

Apple, geçtiğimiz ay düzenlediği iPhone 12 etkinliğinde, MagSafe kablosuz şarj teknolojisini de tanıtarak aslında tamamen kablosuz teknolojilere geçeceğinin sinyallerini vermişti. Şu anda MacBook Air için satılan MagSafe güç adaptörünün fiyatı ise 709 lira.

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