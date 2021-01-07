Apple, iPhone 13 Pro modellerinin ekranlarını Samsung'dan alacak

Güney Kore kaynaklı iddialara göre Apple, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde kullanılacak 120Hz LTPO OLED ekranları, en büyük rakibi Samsung'dan tedarik edecek.

ABD'li teknoloji devi Apple, koronavirüs nedeniyle iPhone 12 serisini geçtiğimiz yıl biraz geciktirmek zorunda kaldı. Ancak şirket, bu yıl herhangi bir sürpriz yaşamak istemiyor.

Eylül 2021'de tanıtılması planlanan yeni iPhone modellerinin ekranları ile ilgili ilk detaylar gelmeye başladı.

Güney Kore kaynaklı iddialara göre Apple, iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerinde standart OLED yerine LTPO OLED panel kullanacak ve 120 Hz yüksek ekran yenileme hızı sunacak.

ABD'li şirketin tek LTPO OLED ekran tedarikçisi ise Güney Koreli rakibi Samsung olacak.

Genellikle oyun odaklı akıllı telefonlarda karşımıza çıkan 120Hz ekran yenileme hızına sahip panellerin, iPhone 12 serisinde kullanılacağı söyleniyordu. Ancak bu ekranların 5G ile birleşince çok fazla ısınma yapması ve bataryanın hızlı tükenmesi, Apple'ı kararından vazgeçirmişti.

Apple, eylül ayında tanıtacağı iPhone 13 modellerinde, daha az ısınan ve daha az enerji tüketen 120Hz LTPO OLED ekranları kullanacak.

Son olarak ABD'li şirketin, LTPO OLED ekranları halihazırda Apple Watch modellerinde tercih ettiğini hatırlatalım.

Apple'ın, iPhone 13 serisini tanıtmasına daha epey bir süre var. Yeni bilgiler geldiğinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

