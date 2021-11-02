Apple, iPhone 13'e çip sağlamak için iPad üretimini azalttı

Apple, iPhone 13'e daha fazla bileşen tahsis etmek için iPad tabletlerinin üretiminde kesintiye gitti.

Counterpoint Research araştırmasına göre Apple, çip sıkıntısına iyi dayandı ve en az etkilenen marka konumunda. Öyle ki şirket, yılın üçüncü çeyreğinde çip krizine rağmen akıllı telefon pazar payını yüzde 3 artırmayı başardı.

Ancak son zamanlarda çip sıkıntısı, Apple'ı daha fazla etkilemiş gibi görünüyor. Gelen bilgilere göre Apple, iPhone 13'e daha fazla çip tedarik edebilmek için iPad tabletlerin üretimini azalttı.

ÜRETİM YARI YARIYA DÜŞTÜ

Nikkei gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre Apple, iPad üretimini neredeyse yarı yarıya düşürdü ve eski iPhone'lar için tasarlanan birçok parça, revize edilerek iPhone 13 modellerine uyarlandı.

Apple, devasa satın alma gücü ve çip satıcılarıyla uzun vadeli tedarik anlaşmaları nedeniyle, üçüncü çeyrekte akıllı telefon ve tablet alanında rakiplerinden daha fazla büyüdü.

Ancak Apple'ın üst düzey patronu Tim Cook, önümüzdeki haftalarda tedarik sorunlarının daha kötü sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Apple'ın en çok kazanç elde ettiği ürünü iPhone, geçen yıl şirkete yaklaşık 192 milyar dolar kazandırdı.

Küresel pazar payının üçte birinden fazlası ile tablet alanına hakim olan iPad ise, 2020'de yaklaşık 32 milyar dolar gelir getirdi.