Apple, iPhone 14 ile 8GB RAM'lere geçecek

Apple, iPhone 14 ile birlikte bugüne kadar gördüğümüz en fazla RAM'e sahip iPhone'ları satışa sunmaya hazırlanıyor.

Apple, kendi ürettiği ve iPhone modellerine güç veren A serisi işlemcilere oldukça güveniyor ve bu nedenle hiçbir zaman yüksek RAM kapasitelerini hedeflemiyor.

Örneğin, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri 6 GB RAM ile geliyor. iPhone 13 ve iPhone 13 mini modelleri ise 4 GB RAM kapasitesine sahip. Üstelik bu RAM kapasiteleri, 2020'de tanıtılan iPhone 12 serisiyle tamamen aynı.

Günümüzde bazı Android telefonlar, 16 GB RAM'leri kullanıyor. Ancak iOS'un genel olarak Android'den daha az belleğe ihtiyaç duyan bir işletim sistemi olmasından dolayı, Apple bu konuda çok fazla yükseltme yapmıyor.

iPHONE 14, 8GB RAM İLE GELEBİLİR

Son iki yıldır telefonlarında 4GB ve 6GB RAM'leri tercih eden Apple, iddialara göre bu yıl tanıtılacak iPhone 14 modellerinde 8GB RAM'leri kullanacak.

Güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Naver, iPhone 14 Pro'nun 8 GB RAM'e sahip olacağını söylüyor ve bu da daha önce duyulan başka bir söylentiyi destekliyor.

Öte yandan Apple, düzenlediği iPhone tanıtım etkinliklerinde telefonların batarya ve RAM kapasitelerini hiçbir zaman açıklamıyor. Ancak telefonları parçalara ayıran tamirciler sayesinde bu bilgilere ulaşabiliyoruz.

Apple'ın önümüzdeki eylül ayında 6.1 inç iPhone 14, 6.7 inç iPhone 14 Max, 6.1 inç iPhone 14 Pro ve 6.7 inç iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört model çıkarması bekleniyor.

Şirket, bu yıl yine 4 farklı iPhone piyasaya sürecek olmasına rağmen artık iPhone mini modelinden vazgeçecek. iPhone 14 ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.