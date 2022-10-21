Apple, iPhone 14 Plus satış hedefini düşürdü

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus satışlarının düşük olması nedeniyle Apple, satış hedefini 10 milyona çekti.

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

Sektör kaynakları, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın son derece zayıf talep gördüğünü ve bu cihazların Apple için bir başarısızlık olduğunu söylüyor.

Rapora göre, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın ilk satışları Apple'ın beklentilerini karşılayamadı.

Apple, iPhone 14 Plus satış hedefini düşürdüiPhone 14 Plus üretimini yüzde 40 azaltan Apple, aynı zamanda telefonun sene sonuna kadar satış hedefini de 10 milyon adete düşürdü.

Öte yandan, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerine olan yoğun ilgi, şimdilik Apple'ın elini rahatlatıyor.

Kaynaklar, normal ve Pro modeller arasındaki satış farklılıklarına rağmen bu yılki toplam iPhone 14 modeli sevkiyatlarının, 2021'in ikinci yarısındaki iPhone 13 serisiyle hemen hemen aynı olmasını bekliyor.

Son olarak, Apple'ın yıl sonuna kadar toplamda 90 milyon adet iPhone 14 modeli satma hedefi olduğunu belirtelim.