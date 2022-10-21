Petrol
92.91
0.57%
Euro
18.1813
-0.15%
Dolar
18.5973
-0.05%
Altın
975.15
0.19%
Borsa
3929
0.73%
Bitcoin
359.270
-0.68%
BTXN Coin
9.65
1.04%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    Apple, iPhone 14 Plus satış hedefini düşürdü

    iPhone 14 ve iPhone 14 Plus satışlarının düşük olması nedeniyle Apple, satış hedefini 10 milyona çekti.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2022 - 16:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Apple, iPhone 14 Plus satış hedefini düşürdü

    ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

    Sektör kaynakları, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın son derece zayıf talep gördüğünü ve bu cihazların Apple için bir başarısızlık olduğunu söylüyor.

    Rapora göre, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın ilk satışları  Apple'ın beklentilerini karşılayamadı.

    Apple, iPhone 14 Plus satış hedefini düşürdüiPhone 14 Plus üretimini yüzde 40 azaltan Apple, aynı zamanda telefonun sene sonuna kadar satış hedefini de 10 milyon adete düşürdü.

    Öte yandan, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerine olan yoğun ilgi, şimdilik Apple'ın elini rahatlatıyor.

    iphone 14

    Kaynaklar, normal ve Pro modeller arasındaki satış farklılıklarına rağmen bu yılki toplam iPhone 14 modeli sevkiyatlarının, 2021'in ikinci yarısındaki iPhone 13 serisiyle hemen hemen aynı olmasını bekliyor.

    Son olarak, Apple'ın yıl sonuna kadar toplamda 90 milyon adet iPhone 14 modeli satma hedefi olduğunu belirtelim.


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Çad'da şiddetli protestolar: 50 ölü, 300 yaralı
    Dünya

    Çad'da şiddetli protestolar: 50 ölü, 300 yaralı

    En fazla yaş meyve sebze ihracatı Rusya'ya
    Ekonomi

    En fazla yaş meyve sebze ihracatı Rusya'ya

    Görüş Bildir