Apple, iPhone 14 Plus satışlarından memnun değil

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus satışlarının düşük olması nedeniyle Apple, gelecek planlarını değiştirebilir.

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz aylarda merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

Sektör kaynakları, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın son derece zayıf talep gördüğünü ve bu cihazların Apple için bir başarısızlık olduğunu söylüyor.

Rapora göre, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın ilk satışları, Apple'ın beklentilerini karşılayamadı.

Apple satışlardan memnun değil

Daha büyük bir iPhone 14 olan Plus modeli, pek çok kullanıcıya göre aradaki fiyat farkının hakkını veremedi. Bu modelin adeta depolarda unutulduğu ve Apple'ı hiç memnun etmediği belirtiliyor.

İndirim gelebilir

Apple konusunda uzman olan analist Min Chi Kuo, düşük satışlar nedeniyle Apple'ın iPhone 14 Plus modelinde fiyat indirimi yapabileceğini söyledi.

Başka bir seçenek olarak ise Apple, Pro ve Pro Max modellerindeki bazı özellikleri iPhone 14 Plus'a getirerek satışları artırabilir.

iPhone 14 Plus üretimini yüzde 40 azaltan Apple, aynı zamanda telefonun sene sonuna kadar satış hedefini de 10 milyon adete düşürmüştü.

Öte yandan, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerine olan yoğun ilgi, şimdilik Apple'ın elini rahatlatıyor.