Apple, iPhone 14 Plus üretimini azalttı

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus satışlarının düşük olması nedeniyle Apple, üretimi azaltma kararı aldı.

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

Sektör kaynakları, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın son derece zayıf talep gördüğünü ve bu cihazların Apple için bir başarısızlık olduğunu söylüyor.

Rapora göre, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın ilk satışları, daha pahalı olan iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modellerine kıyasla Apple'ın beklentilerini karşılayamadı.

Apple, iPhone üretimini azaltıyor

Apple, Çin'de kendisine ait olan bazı üretim merkezlerine iPhone 14 Plus'ın üretimini azaltma emri verdi. Bu talebe ek olarak, iPhone 14 Plus bileşenleri de artık daha az üretilecek.

Kaynaklar, normal ve Pro modeller arasındaki satış farklılıklarına rağmen bu yılki toplam iPhone 14 modeli sevkiyatlarının, 2021'in ikinci yarısındaki iPhone 13 serisiyle hemen hemen aynı olmasını bekliyor.