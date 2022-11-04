Apple'ın 2023 model iPhone’larda da Qualcomm’un 5G modemlerini tercih edeceği ortaya çıktı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, şu anda piyasada olan iPhone modellerinde Qualcomm'un ürettiği 5G çiplerini kullanıyor.

Ancak şirket, geçtiğimiz yıllarda Qualcomm'a muhtaç kalmamak için kendi 5G çiplerini üretmek için çalışmalara başlamıştı.

Apple’ın 5G modem çipi girişimlerinin başarısız sonuçlandığı ortaya çıkmıştı Bu nedenle şirket, geçtiğimiz aylarda tanıtılan iPhone 14 modellerinde yine Qualcomm'un çiplerini kullandı.

iPhone 15'te de benzer senaryo olacak

Qualcomm, yatırımcılarına Apple’ın ana modem tedarikçisi olmayı sürdüreceği bilgisini verdi. Daha önce çıkan haberlerde, Qualcomm’un 2023’te piyasaya sürülecek iPhone’ların yüzde 20’lik kısmı için modem tedarik edeceği belirtilmişti.

Yapılan açıklamaya bakılırsa Apple, iPhone 15 serisinde de Qualcomm'un 5G modemlerini kullanacak.

Apple, 2019’da Intel’in akıllı telefonlar için modem geliştiren birimini 1 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Ancak ABD merkezli şirket, yıllar geçse de kendi 5G modem çipini geliştirmede başarıya ulaşamadı.