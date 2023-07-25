Apple iPhone 15'ten umutlu! 85 milyon sipariş verdi Apple'ın tedarikçilerine kaç adet iPhone 15 üretim siparişi geçtiği ortaya çıktı. Rakamlar, Apple'ın iPhone 15 modellerinden son derece umutlu olduğunu gösteriyor.

ensonhaber.com

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

Şimdi ise 2023 yılında tanıtılması beklenen iPhone 15 serisi hakkında önemli bilgiler gelmeye başladı.

Apple, 85 milyon sipariş verdi

Apple, tedarikçilerden bu yıl yaklaşık 85 milyon adet iPhone 15 üretmelerini istiyor.

Şirket, küresel ekonomideki kargaşaya ve genel akıllı telefon pazarında öngörülen düşüşe rağmen sevkiyatlarını sabit tutmayı hedefliyor.

Hedefler halka açık olmadığı için kimliğinin açıklanmasını istemeyen kişiler, Apple'ın Pro modellerinin fiyatını artırmayı düşündüğünü ve bu durumun şirketin gelirlerini de artıracağını söylüyor.

Dünyanın en değerli şirketi olan Apple, ABD ve Çin'den Vietnam ve Hindistan'a kadar milyonlarca kişiye istihdam sağlıyor.

Apple'ın hisse senedi bu yıl neredeyse yüzde 50 artarak şirketin piyasa değerini 3 trilyon doların üzerine çıkardı.

Samsung Electronics, TSMC ve Foxconn Technology gibi dünyanın en büyük şirketlerinden bazıları, büyümeyi ve marjları artırmak için iPhone işine güveniyor.

Küçük ekran sorunları var

Bir kaynak, yeni iPhone ekranlarında küçük bir aksaklık olduğunu, ancak sorunun bir veya iki hafta içinde çözüleceğini, bunun genel üretim üzerinde gözle görülür bir etkisi olmayacağını söyledi.