Apple, iPhone 15'ten umutlu! Stoklar şimdiden dolacak Apple, iPhone 15 için stok siparişini beklenenden erken vererek yüksek müşteri talebini karşılamak istiyor.

ensonhaber.com

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

Daha iPhone 14'ün tanıtılması üzerinden çok fazla zaman geçmedi, ancak şimdiden bu yıl piyasaya sürülecek iPhone 15 modelleriyle ilgili sızıntılar başladı.

2023 yılında tanıtılması beklenen iPhone 15 serisi hakkında önemli bilgiler gelmeye devam ediyor.

Apple, temmuzda stokların hazır olmasını istedi

Yeni raporlara göre Apple, daha önce yaşadığı tedarik sorunlarını yaşamamak için önlemini aldı. Şirket, şimdiden tedarikçilerinden temmuz ayında stoklarını doldurmalarını istedi.

iPhone 15’in üretiminde Foxconn, Pegatron ve Luxshare gibi tedarikçilerle çalışan Apple, bu yıl satışlardan oldukça umutlu.

Şirket, iPhone 15 modellerinin iPhone modellerinden daha çok ilgi göreceğini düşünüyor.

iPhone 15 fiyatları nasıl olacak

Analistlere göre, iPhone 15 serisi önemli ölçüde daha pahalı olabilir. iPhone 14 için uluslararası fiyat artışlarını doğru tahmin eden analist Dan Ives, Apple'ın iPhone 15 için de benzer bir strateji izlemesini bekliyor.

Ives, şirketin yeni akıllı telefonlarının fiyatlarını ortalama 200 dolar artırabileceğini söyledi.

Tahminlere göre iPhone 15 Pro 999 dolar yerine 1.199 dolar, iPhone 15 Pro Max ise 1.099 dolar yerine 1.299 dolar fiyatla satışa sunulabilir.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerine de 200 dolara yakın zam gelmesi bekleniyor. Apple'ın, 2023 yılında 235 ila 240 milyon adet iPhone 15 sevkiyatı yapmayı planladığı da gelen haberler arasında.