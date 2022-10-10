Apple, iPhone 5c modeline olan desteği kesiyor

Apple, iPhone 5c'yi "vintage" ürünler listesine ekledi. iPhone 5c artık resmi Apple desteği almayacak.

Apple'a göre, bir ürün 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda vintage (eski) ürün listesine ekleniyor.

Apple, iPhone 5c'nin artık "eski" bir ürün olduğunu resmen onayladı ve telefonu "vintage" listesine ekledi.

iPhone 5c artık destek almayacak

Apple’ın 2013 yılında tanıttığı ve renkleriyle dikkat çeken iPhone 5c, uygun fiyatıyla milyonlarca kişi tarafından tercih edilmişti.

Telefonun üretimi birkaç yıl önce durduruldu, ancak yine de Apple'dan güvenlik düzeltme ekleri ve teknik destek almaya devam etti. Şimdi ise telefon, Apple'dan herhangi bir güncelleme alamayacak.

Son zamanlarda Apple'ın "eski" listesine eklediği telefonlar şu şekilde: