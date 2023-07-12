Apple, iPhone güncellemesini geri çekti Apple, pazartesi günü iPhone'lar için iOS 16.5.1 (a) ve Mac'ler için macOS 13.4.1 acil güvenlik güncellemesini yayınladı. Ancak şirket, güncellemeyi iptal etmek zorunda kaldı.

Apple, iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1 ve macOS Ventura 13.4.1 sürüm yüklü cihazlar için önemli güvenlik iyileştirmeleri içeren bir güncelleme yayınladı. Ancak, güncellemeden sonra bazı web sitelerinde yaşanan sorunlar nedeniyle güncelleme geri çekildi. Tarayıcılarda sorun çıktı Hızlı Güvenlik Yanıtları (Rapid Security Response) güncellemelerini yükleyen bazı kullanıcılar; Facebook, Instagram, WhatsApp, Zoom ve diğer web sitelerine girdiklerinde “Bu web tarayıcısı artık desteklenmiyor.” uyarısı aldı. Apple, sorun çözüldüğünde yeni acil güvenlik güncellemesi yeniden kullanıma sunacak.