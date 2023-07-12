Apple, iPhone güncellemesini geri çekti

Apple, iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1 ve macOS Ventura 13.4.1 sürüm yüklü cihazlar için önemli güvenlik iyileştirmeleri içeren bir güncelleme yayınladı.
Ancak, güncellemeden sonra bazı web sitelerinde yaşanan sorunlar nedeniyle güncelleme geri çekildi.
Tarayıcılarda sorun çıktı
Hızlı Güvenlik Yanıtları (Rapid Security Response) güncellemelerini yükleyen bazı kullanıcılar; Facebook, Instagram, WhatsApp, Zoom ve diğer web sitelerine girdiklerinde “Bu web tarayıcısı artık desteklenmiyor.” uyarısı aldı.
Apple, sorun çözüldüğünde yeni acil güvenlik güncellemesi yeniden kullanıma sunacak.