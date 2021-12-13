Apple, iPhone kamera teknolojilerini çalmakla suçlanıyor

Kanada merkezli teknoloji şirketi ImmerVision, Apple'ın iPhone'larda kullandığı kamera teknolojilerinin kendilerine ait olduğunu iddia ediyor.

Kanada merkezli teknoloji şirketi ImmerVision, Apple'ın iPhone 12, iPhone 13 ve iPad Pro kameralarında kendi teknolojilerini kullandığını ortaya attı.

Bununla da kalmayan şirket, geniş açılı kamera sistemi patent haklarını ihlal ettiği için Apple'a dava açtı.

ImmerVision, geçtiğimiz hafta ABD Federal Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, Apple'ın iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13 ve 13 mini akıllı telefonların yanı sıra; 2021 iPad Pro tabletleri için ticari sırlarını kullanarak lensler oluşturduğunu söyledi.

ANLAŞMA İHLAL EDİLDİ İDDİASI

Ayrıca Kanadalı şirket, Haziran 2014'te imzalanan şirketler arasındaki anlaşma şartlarının da ihlal edildiğini söylüyor.

Donanımhaber'de yer alan habere göre şirket, Apple'ın lens teknolojisinin izinsiz kullanımından elde ettiği tüm kârı geri istiyor ve patent ve gizlilik ihlali nedeniyle tazminat talep ediyor.