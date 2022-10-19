Apple, iPhone kutularından şarj kablosunu da kaldırabilir

Kutulardan şarj adaptörünü kaldıran Apple, iPhone 15 ile birlikte şarj kablosunu da kutudan çıkarmaya hazırlanıyor.

Apple, 2020'nin Ekim ayında tanıttığı iPhone 12 serisi ile birlikte artık kutudan şarj adaptörünü ve kulaklığı tamamen çıkarmış ve bu karar, iPhone 13 modellerine de uygulanmıştı.

Apple, 18 Ekim’de yeni iPad’ler ile birlikte yeni Apple TV 4K’yı duyurdu. iPhone kutusundan şarj aletinin çıkmaması eleştirileri sürerken, Apple TV 4K kutusundan USB-C kablosunun da çıkmaması dikkat çekti.

Bu nedenle, ilk defa Apple TV alacak kullanıcıların ayrıca bir şarj kablosu almaları da gerekecek.

iPhone 15 kutusundan kablo da çıkmayabilir

Kutulardan şarj adaptörünü kaldıran Apple, iPhone 15 ile birlikte şarj kablosunu da kutundan çıkarmaya hazırlanıyor.

Şu anda iPhone’lar, USB-C Lightning kablosuyla satılıyor. Ancak iPhone 15 ile birlikte bu kablolar da kutudan çıkmayabilir.

Apple, birçok ülkede iPhone kutularından aksesuarları kaldırarak rekor gelir elde etmeyi başardı. Apple'ın, iPhone kutusundan aksesuarları çıkararak her satılan iPhone için 35 dolar civarında kazanç sağladığı tahmin ediliyor.



Apple, şarj cihazını ve kulaklıkları kutudan çıkararak şimdiye kadar toplam 6,5 milyar dolar kâr elde etti.