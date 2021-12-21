Apple, iPhone SE 3 için bileşen sevkiyatına başladı

Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı üçüncü nesil iPhone SE modeli hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Apple'ın daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020, geçtiğimiz yıl nisan ayında resmi olarak tanıtılmış ve oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE 2020, önümüzdeki yıl yerini iPhone SE 3 modeline bırakacak.

Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni iPhone SE 3 modeli hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Gelin telefon hakkındaki yeni detaylara hep birlikte göz atalım.

BİLEŞEN SEVKİYATI BAŞLADI

Apple, yaklaşan iPhone SE 3 modeli için testlere başladı. Bunun dışında şirket, çok sayıda tedarikçiye telefon için bileşen siparişleri verdi.

MART AYINDA SATIŞA ÇIKABİLİR

Tayvanlı araştırma şirketi TrendForce, uygun fiyatlı iPhone SE 3’ün tanıtılacağını söylemişti.

iPHONE SE 3 NELER SUNACAK

Çinli Mydrivers’ın iddialarına göre iPhone SE 3 modelinde iPhone XR temel alınacak.

iPhone SE 3 modelinde Face ID yerine Touch ID kullanılacağı ve daha küçük, çentiksiz bir tasarım benimseneceği de gelen bilgiler arasında.

5G desteğiyle gelecek yeni iPhone SE 3, gücünü iPhone 13 serisinde kullanılan A15 işlemcisinin biraz daha düşük performanslı versiyonundan alacak. Depolama olarak ise, iPhone SE 3 modelinin 64 GB’den başlayacağı belirtiliyor.