Apple, iPhone üretimini artırmaktan vazgeçti

Apple, 2022'nin ikinci yarısında iPhone üretimini artırma kararını askıya aldı.

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

TFI Securities analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın son derece zayıf talep gördüğünü ve bu cihazların Apple için bir başarısızlık olduğunu açıklamıştı.

iPhone üretimi artmayacak

Apple, 2022'nin ikinci yarısında iPhone üretimini artırma kararını askıya aldı. Apple'ın, gelen talebi yeterli görmemesi üzerine üretim artırma planından vazgeçtiği bildirildi.

Üretim artırma planı sadece iPhone 14'ü değil Apple'ın ucuz modeli SE dahil olmak üzere bir önceki nesilleri de kapsıyordu.

Beklenen talep gelmeyince 2022'nin ikinci yarısındaki 6 milyon adetlik artış da iptal edilmiş oldu. Apple, ilk plandaki 90 milyon adet üretim hedefine geri dönmüş durumda.

Apple'ın talepleri beklendiği seviyeye gelmese de iPhone 14'lerin Pro modellerinde talep önceki serilere göre daha fazla.

Gelen bilgilere göre Apple, Foxconn’dan iPhone 14 üretim hatlarını iPhone 14 Pro modellerine geçirmesini istedi.