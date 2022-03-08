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    Apple iPhone'da Type-C'ye geçmemek için şarj girişini tamamen kaldırabilir

    AB'nin getirdiği standart USB-C şarj girişi regülasyonlarından kaçmak isteyen Apple'ın iPhone'lardan şarj girişini tamamen kaldırabileceği iddia edildi.
    • AA
    • 08.03.2022 - 06:08
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    Apple iPhone'da Type-C'ye geçmemek için şarj girişini tamamen kaldırabilir

    Akıllı telefonlardaki şarj tartışmaları yıllardır devam ediyor. Dünyanın önde gelen cep telefonlarından iPhone'un üreticisi Apple her zaman yeni bir tartışma yaratmayı başarıyor.

    Kutulardan şarj başlığını çıkartan şirket yıllardır Typc-C ya da USB-C şarj girişine geçmemek için direniyor. Apple, yeni nesil Mac'ler ve iPad'lerde Type-C girişini kullanıyor ancak söz konusu şirketin altın yumurtlayan tavuğu iPhone olunca bu adım atılmıyor.

    2012'de lightning kablosuna geçen Apple, iddialara göre Avrupa Birliği'nin getirdiği şarj girişi regülasyonlarından kaçmak için ilginç bir yönteme başvuracak.

    AB ülkelerinde satılan tüm telefonlarda USB-C portunun bulunması şartı getirildi. Ülkeler atıkların önüne geçmek istiyor. Apple ise telefondan şarj girişini tamamen çıkartmayı hedefliyor. Böylece bütün Apple telefonları kablosuz bir şekilde şarj olacak hale getirecek.

    Type-C bağlantı maliyeti micro USB ve lightning kablosuna göre daha fazla. Ayrıca daha büyük bir girişe sahip bu tasarım üretim bandında yeni düzenleme anlamına geliyor.

    Eğer bu adım atılırsa kutulardan şarj başlığıyla birlikte kablosunu da kaldıracak olan Apple ayrıca kullanıcılara kablosuz şarj istasyonu da satacak.


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