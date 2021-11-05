Apple: iPhone'lara dışarıdan yükleme yapmak siber suç

Apple, iPhone'lara dışarıdan herhangi bir oyun veya uygulama yüklemenin siber suç olduğunu ve buna izin vermeyeceklerini söyledi.

Google'ın Android işletim sistemiyle Apple'ın iOS işletim sistemi yıllardır rekabet halinde. Ancak konu gizlilik ve güvenlik olduğunda, iOS bir adım daha öne çıkıyor.

Bildiğiniz gibi, Android telefonlara mağaza dışından APK şeklinde oyun veya uygulama yüklenebiliyor. Ancak Apple, iOS işletim sistemine mağaza dışından herhangi bir yükleme yapılmasına izin vermiyor.

Kısa bir süre önce Avrupa Komisyonu, Apple'ın dışarıdan yüklemeler konusunda esnek davranmasını gerektiğini söylemişti. Apple ise bu açıklamaya yanıt verdi.

"DIŞARIDAN YÜKLEME SİBER SUÇLUNUN EN İYİ ARKADAŞI"

Komisyona yanıt veren Apple'ın başkan yardımcısı Craig Federighi, dışarıdan yapılan yüklemelerin siber suçlunun en iyi arkadaşı olduğunu söyledi ve "Ayda 5 milyon saldırı gerçekleşen Android'den Apple’ı ayıran tek özellik bu." dedi.

Önerilen uygulamaları dışarıdan yükleme kararını kullanıcılara bırakmak istemeyen Apple, siber suçluların yanıltıcı web siteleri ve sahte uygulama mağazaları aracılığıyla kullanıcıları mağdur edebileceğini düşünüyor.

Avrupa Komisyonu ise, Apple'ın App Store üzerinden yüzde 30'luk bir kesinti yaptığını hatırlatarak, kullanıcılara ve geliştiricilere mağaza dayatması yaptığını söylüyor.



