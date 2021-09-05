Apple, iPhone'lardaki fotoğrafları tarama planını askıya aldı

Apple, iPhone’larda çocuk istismarına karşı hassas görselleri yapay zeka ile tarama planlarını, gelen eleştiriler üzerine durdurdu.

Apple'ın; çocuk istismarlarının tespiti için ürettiği iPhone model cep telefonlarına görüntüleri tarayan bir yazılım yüklemeyi amaçladığını, geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık.

Yapılan açıklamalara göre sistem, iCloud'a yüklenen fotoğrafları tarayarak istismarla ilgili içerikleri tespit edecek ve güvenlik güçlerine haber verecek.

iCloud'a yüklenecek tüm fotoğrafları gözden geçirecek yazılım, bunun özel hayatın gizliliğine müdahale anlamına geldiğini düşünen pek çok kişinin tepkisine neden olmuştu.

ASKIYA ALINDI

Apple, internet sitesinden yaptığı açıklamada, çocukların iletişim araçları ile cinsel istismarını ve bu tür malzemelerin yayılmasını önlemek için geliştirdikleri özelliklerin kullanıma girmesini; müşterilerden, araştırmacılardan ve hak savunucusu kuruluşlardan gelen yorumlar üzerine ertelediklerini belirtti.

Açıklamada, sistemin tamamen masadan kaldırılmadığı, ancak eleştiriler doğrultusunda geliştirebilmek için lansmanın ertelendiği vurgulandı.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK

Kolluk kuvvetlerinde, bilinen çocuk cinsel istismarı görüntülerinin sayısal kodlara dönüştürüldüğü arşivler var. Bu kodlarla herhangi bir fotoğrafın o arşivdeki görüntülerle eşleşip eşleşmediği anlaşılabiliyor.

Apple da NeuralHash adındaki benzer bir arşiv sistemini kullanarak iPhone'lardaki muhtemel çocuk istismarı fotoğraflarını yakalamayı planlıyor.

Bir kullanıcı, Apple'ın depolama servisi iCloud'a fotoğraf yüklediği an, o fotoğraf da kodlara dönüştürülerek arşivdekilerle karşılaştırılacak ve fotoğrafa çıplak gözle bakılmadan, istismar içerip içermediği tespit edilebilecek ve güvenlik güçlerine haber verecek.

Söz konusu özelliğin, iOS 15 ile birlikte bazı ülkelerde kullanılması bekleniyordu. Ancak Apple'ın erteleme kararından sonra ne zaman devreye alınacağı bilinmiyor.