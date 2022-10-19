Apple, iPhone'ların belleğini Çin'den tedarik etmeyecek

Apple, artan siyasi baskılar nedeniyle iPhone'ların belleğini Çin'den tedarik etmeme kararı aldı.

Ürünlerinde kullandığı 3D NAND bellek ürünlerinin bir kısmını Çin’den tedarik etmek isteyen Apple, artan siyasi baskılar nedeniyle geri adım attı.

Rakiplerinden yüzde 20 daha ucuz olduğu için Çinli YMTC şirketinden bellek tedarik etmeyi amaçlayan şirket, kararından vazgeçti.

Çinli şirketlerle çalışmaya karşı artan ABD ihracat kontrolleri nedeniyle Apple'ın, böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

Apple, daha eski bellekler kullanmak zorunda

Öte yandan Apple'ın, Çinli tedarikçiden vazgeçmesi, şirketi olumsuz etkileyecek. Apple'ın ürünlerinde şu anda kullandığı bellekler, YMTC'nin bir veya iki nesil gerisinde kalacak.

YMTC'nin Çin hükümeti tarafından desteklenmesi edilmesi nedeniyle Apple'a gelen eleştiri ve siyasi baskılar, şirketin bu planlarından vazgeçmesinde etkili oldu.

Apple hala Çin'e bağımlı

2012 yılında Apple'ın tedarikçi listesi 156 şirketten oluşuyordu ve bunların sadece 8'i Çinliydi. 2020 yılına gelindiğinde toplam tedarikçi sayısı 200'e ulaştı ve bunların 96'sı Çinli üreticiler oldu.

Apple'ın iPhone 14'teki bileşen tedarikçilerinin neredeyse yarısının Çinli olması dikkat çekiyor.

Başlıca Çinli tedarikçiler arasında Apple için konektörler ve hoparlörler üreten Luxshare Precision ve Goertek yer alıyor.

iPhone 14'te ayrıca Lens Technology'den Çin malı cam levha, BOE ekran panelleri, Western Digital, Toshiba ve Yangtze River Storage'dan flaş bellek kullanılıyor.