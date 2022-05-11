Apple, iPod üretimini durdurdu

Apple, taşınabilir müzik cihazı iPod'ın üretimini durdurduğunu açıkladı.

2000'li yıllarda taşınabilir müzik çalar akımı, daha sonra yerini akıllı telefonlara bıraktı ve o zamanlar piyasaya sürülen birçok cihaz popülerliğini yitirdi.

Apple'ın Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, iPod'un son modeli iPod touch'ın artık üretilmeyeceğini açıkladı.

AA'da yer alan habere göre Joswiak, müzik çalma özelliklerini entegre ettikleri diğer birçok ürünüyle iPod'un yerini dolduracaklarını ifade etti.

Firmanın bu kararı, 2001'de başlattığı taşınabilir müzik cihazları çağının sonunun geldiğine işaret ederken; Apple, sarf malzemeleri tükenene kadar iPod touch'ın piyasada mevcut olmaya devam edeceğini belirtti.

2007'de piyasaya sürülmüştü

İlk versiyonu 2007'de piyasaya sürülen ve iPhone'a daha çok benzeyen iPod touch, müzik çalmanın yanı sıra iMessage gönderebiliyor ve FaceTime aramaları yapabiliyordu.

En son 2019'da piyasaya sürülen iPod touch modeli 1000 adede kadar CD kalitesinde şarkıyı kaydedebiliyordu.



