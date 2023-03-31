Apple karma gerçeklik başlığının seri üretimini erteledi Ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın karma gerçeklik başlığının üretimini bu yılın üçüncü çeyreğine ertelediğini açıkladı.

ensonhaber.com

Son zamanlarda metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi hızlı bir şekilde artıyor.

Apple, 2030'a kadar birden fazla giyilebilir cihazı piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu cihazlardan bir tanesi de VR/AR gözlük seti.

Apple, haziran ayında tanıtacak

Apple'ın, haziran ayında gerçekleştireceği WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığını tanıtması bekleniyor.

Üretim ertelendi

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın karma gerçeklik başlığının üretimini bu yılın üçüncü çeyreğine ertelediğini açıkladı.

Kuo'nun söylediklerine bakılırsa, cihazın seri üretimi ağustos ya da eylül ayında başlayacak.

Apple Çinlilerle anlaştı

Apple, artırılmış gerçeklik cihazlarının geliştirilmesine yardımcı olması için Çinli Luxshare şirketiyle anlaştı.

Teknoloji devi, ilk kez birinci nesil bir ürünü birlikte geliştirmek için Çinli bir şirketle çalışacak.

Sektörde fark yaratması beklenen yeni başlığın, bin ila 3 bin dolar arasında bir fiyatlandırmaya sahip olacağı düşünülüyor.

Öte yandan, Apple'ın bir de uygun fiyatlı bir versiyon geliştireceği belirtiliyor. 1500 dolar civarında bir fiyatla satılacağı söylenen bu başlığın 2024’ten önce satışa çıkması beklenmiyor.