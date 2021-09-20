Apple, katlanabilir iPhone için LG ile anlaştı

Apple, katlanabilir iPhone için LG ile anlaştı

Gelen bilgilere göre Apple, katlanabilir iPhone çalışmalarında Güney Koreli LG ile iş birliği yapıyor.

Samsung ve Huawei gibi şirketler, geçtiğimiz yıllarda kendi katlanabilir telefonlarını tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti..

Apple ise katlanabilir telefonlar hakkında sessizliğini korumaya devam ederken, gelen bilgiler çalışmaların devam ettiğini gösteriyor.

Bildiğiniz gibi Samsung, ilk tanıttığı katlanabilir telefonu Galaxy Fold ile bazı sorunlar yaşamıştı.

Apple ise, Güney Koreli rakibinin yaşadığı sorunları yaşamamak için, katlanabilir iPhone konusunda pek de acele etmiyor.

APPLE, LG İLE ANLAŞTI

Güney Kore'nin köklü haber kaynaklarından Business Korea, Apple'ın katlanabilie iPhone'lar için LG ile iş birliği yaptığını duyurdu. Bu kapsamda, iPhone'un katlanabilir ekranları LG fabrikasından çıkacak.

İddialara göre LG'nin Apple için ürettiği ekran, tamamen açıldığında 7,5 inç büyüklüğe sahip olacak.

Şimdiye kadar katlanabilir telefon ile ilgili birçok patent alan Apple, bu patentlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.



Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo ve Business Korea, Apple'ın bu telefonu 2023 yılında piyasaya süreceğini iddia ediyor.

Bildiğiniz Apple, birçok üründe yüksek fiyat politikası izliyor. Katlanabilir ekranlı modellerin günümüzde bir hayli pahalı olduğunu düşünürsek, böyle bir iPhone'un normal iPhone'lardan birkaç kat pahalı olmasını bekleyebiliriz.