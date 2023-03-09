Apple, kendi 5G modeminde son aşamaya geldi Apple’ın tamamen geçiş yapmak istediği kendi 5G modem tasarımı için çalışmalar son aşamaya geldi ve yakında testler başlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, şu anda piyasada olan iPhone modellerinde Qualcomm'un ürettiği 5G çiplerini kullanıyor.

Ancak şirket, geçtiğimiz yıllarda Qualcomm'a muhtaç kalmamak için kendi 5G çiplerini üretmek için çalışmalara başlamıştı.

Kendi 5G çiplerini iPhone 14 serisine yetiştiremeyen Apple, artık üretimde son aşamaya geldi ve yakında testlere geçecek.

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Asıl üretim gelecek yıl

Ibiza kod adlı Apple 5G modem yongası, yıl sonuna doğru risk üretimine başlayacak. Test amacını taşıyan bu üretimin sonunda istenen verimlilik elde edilirse, gelecek yılın ilk yarısında hacimli üretim başlayacak.

Bu nedenle şirket, iPhone 15 modellerinde de Qualcomm'un 5G çipine yer verecek.

Öte yandan Apple, Qualcomm ile uzun süreli bir ortaklık anlaşması imzaladığı için, kendi çipini üretmekte pek de acele etmiyor.