Apple, kendi otomobili için Hyundai ve Kia ile görüşmeyi durdurdu

Apple, kendi otomobili için Hyundai ve Kia ile görüşmeyi durdurdu

Yeni ortaya atılan iddialara göre Apple, kendi elektrikli otomobili konusunda Hyundai ve Kia ile olan görüşmeleri askıya aldı.

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2024 yılında kendi sürücüsüz otomobiliyle karşımıza çıkacak.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'den yapılan açıklamada, iki şirketin şu anda görüştüğü, ancak görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu bilgisine yer verilmişti.

Güney Kore basınında yer alan haberlere göre ise Apple, Hyundai bünyesinde yer alan Kia ile bir anlaşma imzalayabilir.

GÖRÜŞMELER DURDURULDU

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple, Hyundai ve Kia arasındaki görüşmelerin durdurulduğunu açıkladı. Apple'ın diğer otomobil üreticileriyle de benzer görüşmeler yaptığı belirtilirken, Apple ve Hyundai arasındaki görüşmelerin basına yansımasının Apple'ı çok kızdırdığı bilgisine yer verildi.

Hyundai ve Apple arasındaki durdurulduğu iddia edilen görüşmelerin ne zaman devam edeceği henüz bilinmiyor. Ancak şu anda Kia'nın anlaşmaya yakın olduğu gelen bilgiler arasında.

Şimdiye kadar yalnızca kendi markaları için üretim yapan Hyundai, Apple ile ortak araç geliştirmeye pek yanaşmamıştı. Ancak Kia, ABD'nin Georgia eyaletinde kendi fabrikasında Apple arabaları üretmeyi kabul ediyor.

3,6 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

İki şirket arasında imzalanacak dev anlaşmanın mali detaylarıyla ilgili bazı detaylar da ortaya çıkmış durumda. Apple'ın üretim ortaklığı konusunda Kia'ya 3.6 milyar dolar yatırım yapacağı belirtiliyor.

Sözleşme detaylarına göre Kia, 2024'ten itibaren ABD'deki bir fabrikasında Apple için yılda en az 100 bin adet elektrikli otomobil üretecek. Daha sonra bu kapasite 400 bine yükselecek.