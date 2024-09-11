Apple kulaklıkları yeni yazılım güncellemesiyle işitme cihazına dönüşecek Apple'ın AirPods Pro 2 modelleri, ay sonunda yayınlanacak yeni güncelleme ile birlikte işitme cihazı olarak kullanılabilecek.

Haber Merkezi

Apple, pazartesi günü yeni iPhone 16 modellerini tanıttı ve halihazırda piyasada bulunan kulaklıklarına yönelik şık bir özelliği de duyurdu.

Şirketin 2022 yılında ilk kez piyasaya sürdüğü AirPods Pro 2'ye yönelik bir yazılım güncellemesi, kullanıcıların bunları klinik düzeyde işitme cihazı olarak kullanmalarına olanak tanıyacak.

SESLERİ YÜKSELTECEK

Bu özellik, başka birinin konuşması veya trafik gürültüsü gibi belirli sesleri gecikme olmaksızın gerçek zamanlı olarak artırıyor.

Apple, genellikle 400 dolar ve üzeri fiyata satılan işitme cihazı pazarını hareketlendirmeyi umuyor.

Bu ayın sonlarında yayınlanacak olan Apple'ın yeni yazılım güncellemesi iOS 18'in bir parçası olarak kullanıma sunulacak.

Apple'a göre, her üç kişiden biri, işitmeyi etkileyebilecek düzeyde yüksek çevresel gürültüye düzenli olarak maruz kalıyor ve işitme kaybı teşhisi konulan kişilerin dörtte üçü tedavi görmüyor.

Teknoloji devi, AirPods Pro 2 için geliştirdiği yeni işitme cihazı özelliği ile birlikte, işitme kaybı konusunda farkındalığı artırmayı ve bu konuda önlem almayı amaçlıyor.

Apple'ın sağlıktan sorumlu başkan yardımcısı Sumbul Desai, "İşitme sağlığı, genel refahımızın önemli bir parçasıdır, ancak sıklıkla göz ardı edilebiliyor." dedi.

KULLANICILAR TEST EDECEK

Yeni yazılım güncellemesiyle kullanıcılar, öncelikle işitme cihazı özelliğine gerçekten ihtiyaçları olup olmadığını görmek için 'bilimsel olarak doğrulanmış' bir işitme testinden geçebilecekler.

Testte, kullanıcılar eşleştirilmiş bir iPhone'un ekranına dokunarak AirPods'larından farklı ses seviyeleri ve frekanslarda çeşitli sesler duyacak.

Kullanıcı testi tamamladığında, cihazındaki Sağlık uygulamasında sonuçların özetini görecek.

Apple'a göre kullanıcılar ayrıca işitmeleriyle ilgili 'daha bilinçli görüşmeler' için sonuçları sağlık uzmanlarıyla da paylaşabilirler.

İşitme testinden elde edilen sonuçlar kullanılarak geliştirilen yeni özellik, çevredeki sesleri gerçek zamanlı olarak artırarak AirPods Pro'yu bir işitme cihazına dönüştürüyor.

iPhone'da müzik, film, oyun ve telefon görüşmelerinde de kullanıcıların herhangi bir ayar değiştirmesine gerek kalmadan ayarlamalar yapılabilecek.

İşitme cihazı ve işitme testi henüz küresel sağlık otoritelerinden pazarlama onayı almadı, ancak Apple bunun 'yakında' gerçekleşeceğini söyledi.